Angetrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall in Wernfeld

Am Dienstagabend gegen 21:45 Uhr befuhr ein 45-jähriger Autofahrer die Dirmbachstraße und wollte nach links auf die Karlstadter Straße abbiegen. Beim Abbiegen verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen VW Golf und fuhr in einen links neben der Fahrbahn geparkten Toyota. Aufgrund von deutlichem Atemalkoholgeruch beim Unfallverursacher wurde ein Alkotest durchgeführt (0,94 Promille). Da der 45-Jährige außerdem einräumte, Marihuana konsumiert zu haben, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12.000,- Euro. Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr. Da der Unfallverursacher zudem keinen triftigen Grund hatte das Haus zu verlassen, erhält er eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die Ausgangssperre.

Wildunfall in Gemünden

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstagabend gegen 21:40 Uhr befuhr eine 46-jährige Honda-Fahrerin die Staatsstraße 2434 von der Hainbuche kommend in Richtung Aschenroth, als ein Reh die Fahrbahn querte. Die Autofahrerin erfasste das Tier frontal, wobei dieses in den Gegenverkehr geschleudert und dort von einem weiteren Pkw (Fiat) erfasst wurde. Das Reh wurde getötet. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro.

Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstagmittag, gegen 14:15 Uhr befuhr ein 67-jähriger Autofahrer den Baumgartenweg stadteinwärts. Dabei musste er aufgrund eines entgegenkommenden Pkw zunächst hinter einem an der Mauer geparkten Pkw Ford warten. Beim Ausscheren und Vorbeifahren kam er zu nahe an den Pkw Ford und streifte dabei deren vorderen, linken Kotflügel. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Durch eine aufmerksame Zeugin konnte der Unfall beobachtet und das Kennzeichen des Flüchtigen an die Polizei übermittelt werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden