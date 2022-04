Angetrunkener Autofahrer in Erlenbach mit gefälschten Zulassungspapieren unterwegs

Hierbei fiel Alkoholgeruch auf. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Bei der Überprüfung seines Fahrzeuges fiel auf, dass die angebrachten Zulassungsstempel und sowie die HU Plakette offensichtlich der heimischen Bastelwerkstatt entsprungen sind. Für das Fahrzeug bestand keine aktuelle Zulassung. Eine Haftpflichtversicherung bestand ebenfalls nicht.

Bei Personenkontrolle Betäubungsmittel aufgefunden

Klingenberg. Kurz nach 19 Uhr wurden in geringer zeitlicher Abfolge zwei 20-jährige Männer im Bereich des Mainradweges einer Personenkontrolle unterzogen. Einer von beiden händigte in deren Verlauf ein Tütchen mit Betäubungsmitteln aus. Der zweite konnte noch ein Aludöschen in den Main werfen, dieses wurde jedoch durch die eingesetzten Beamten wieder herausgefischt. Darin befand sich eine geringe Menge Marihuana. Beide Personen erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Pkw Fahrer überholt erst und muss dann zur Blutentnahme

Sulzbach. Gegen 20:30 Uhr fiel einer zivilen Streifenbesatzung der Polizei Obernburg zwischen Kleinwallstadt und Sulzbach ein Pkw auf, welcher bei angeordneten 70 km/h mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit zwei vorausfahrende Fahrzeuge überholte. Bei der anschließenden Kontrolle wurden beim 25 jährigen Fahrer Hinweise auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum festgestellt. Er musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen.

Sachschaden durch Farbbeutelwurf entstanden

Leidersbach. Im Laufe der Nacht vom 16.04. auf den 17.04. wurden in der „Kleinen Hecke“ ein auf Privatgrund abgestellter Pkw sowie die umliegende Pflasterung mittels roter Farbe, vermutlich aus einem geworfenen Farbbeutel, verschmutzt. Es wird von einem Sachschaden in mindestens dreistelliger Höhe ausgegangen. Es wurden Ermittlungen zur Identifizierung des Täters eingeleitet. Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0.

mci / Quelle: Polizei Obernburg