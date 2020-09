Angetrunkener Autofahrer flüchtet zu Fuß vor Polizeikontrolle in Hanau

Anschließend musste der Hanauer mit zur Dienststelle. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte 0,95 Promille an. Anschließend wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinfluss.

Lichtzeichenanlage beschädigt und abgehauen

Hanau. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen nach Zeugen, nachdem ein unbekannter Fahrer eines weißen VW Crafters am Montagabend in der Thomas-Münzer-Straße beim Abbiegen eine Lichtzeichenanlage beschädigte, sich jedoch nicht um den Schaden kümmerte und weiterfuhr. Nach ersten Erkenntnissen war der VW auf der Thomas-Münzer-Straße in Fahrtrichtung Otto-Wels-Straße unterwegs. Beim Einfahren in die Otto-Wels-Straße streifte der Wagen die Lichtzeichenanlage, wobei ein Schaden von rund 2.500 Euro entstand. Nach dem Zusammenstoß stieg der etwa 25 bis 35 Jahre alte Fahrer des Crafters aus und begutachtete den Schaden. Kurze Zeit später setzte sich der Mann, der eine schlanke Statur hatte und etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß war, wieder hinter das Steuer und fuhr davon.

Der Unbekannte hatte schwarze Haare und einen Vollbart. Am weißen VW Crafter waren HU-Kennzeichen angebracht. Zeugen, die das Unfallgeschehen um 19.45 Uhr beobachtet haben und Hinweise zur Identität des Fahrers geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Unfallfluchtermittlern.

mci / Quelle: Polizei Südosthessen