Angetrunkener Autofahrer fährt sich beim Wenden in Elsenfeld fest

Die Streife traf vor Ort einen Elsenfelder an, der angab, von Eschau nach Elsenfeld fahren zu wollen. Da er am Ortsende Eschau versehentlich Richtung Streit abgebogen sei, wollte er sein Fahrzeug wenden und fuhr sich hierbei im Straßengraben fest. Da die Beamten bei dem Opelfahrer Alkoholgeruch wahrnahmen ordneten sie eine Blutentnahme an.

Radfahrer verunfallt

Großwallstadt, Siegfriedstraße Bei einem Radunfall ist eine 63-Jährige am Montag Nachmittag gegen 17.25 Uhr verunfallt. Die Leidersbacherin war mit ihrem Begleiter in der Siegfriedstraße unterwegs und wollte dort nach links in die Quellenstraße abbiegen. Sie bemerkte das Abbiegemanöver des Vorausfahrenden zu spät und fuhr mit ihrem Rad auf dessen Rad auf. Hierbei kam sie zu Fall und zog sich diverse Prellungen und Abschürfungen im Gesicht zu. Sie musste ins Erlenbacher Klinikum verbracht werden. Einige der Verletzungen wären bei Tragen eines Helmes möglicherweise vermieden worden.

Auffahrunfall-Beifahrerin leicht verletzt

Sulzbach a.Main, Bahnhofstraße Am Montag Nachmittag gegen 15:40 Uhr ist es in der Bahnhofstraße zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein Großostheimer war mit seinem BMW hinter einem Kia hergefahren. Dessen Fahrerin bremste ab, als ein vor ihr fahrender Bus verkehrsbedingt warten musste. Der nachfolgende BMW-Fahrer übersah das Abbremsen des Kia und fuhr auf diesen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Beifahrerin im Kia leicht verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Unfallflucht-hoher Sachschaden

Großwallstadt, Sportplatzstraße Eine Unfallflucht ist am Montag Mittag bei der PI Obernburg gemeldet worden. Eine Elsenfelderin hatte am Mittag, zwischen 12:30 (Mo) - 13:00 (Mo) Uhr, ihren schwarzen Kleintransporter Mercedes Vito auf dem Parkplatz des ehemaligen Netto-Marktes geparkt. Als sie gegen 13.00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie diverse Schrammen an der rechten Fahrzeugseite des Transporters fest. Vermutlich war ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Rangieren an dem Vito hängen geblieben.

Altreifen und Eternitplatten illegal entsorgt

Mönchberg, K MIL 2 (Kreisstraße K MIL 2) In der vergangenen Woche haben Unbekannte in der Nähe des Mönchberger Lehrbienenstands mehrere Altreifen entsorgt. Im Bereich des Neugässner Weges mussten Mitarbeiter des Bauhofes illegal entsorgte Eternitplatten aus der Flur bergen. Anwohner, die hier Hinweise geben können, werden um Mitteilung gebeten. Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

