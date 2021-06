Angetrunkene in Elsenfeld aus dem Verkehr gezogen

In Elsenfeld fiel einer Streife am Dienstag Abend gegen 23.30 Uhr ein 23-jähriger Elsenfelder auf. Bei ihm zeigte der Alcomat 0,72 Promille an.

Bei der Fahrtauglichkeitsüberprüfung eines Röllbachers am Donnerstag früh gegen 01.20 Uhr zeigte der Alcomat 0,8 Promille an.

Bei beiden Alkoholsündern unterbanden die Beamten die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Die beiden erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot, eine Saftige Geldbusße von 500 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Erlenbach. Einen 20-jährigen Schwarzfahrer haben Beamte der Polizei Obernburg am Mittwochabend aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten wollten den Rollerfahrer innerorts überprüfen, da er mit gut 60 km/h unterwegs war.

Als sie dem jungen Mann in der Lindenstraße das Anhaltezeichen gaben, versuchte er, der Steife davonzufahren.

Die kurze Verfolgungsfahrt mit Blaulicht und Martinshorn endete in der Brückenstraße, wo es der Polizeistreife gelang, den Flüchtigen anzuhalten. Bei der Kontrolle räumte der Flüchtige ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

An Kapelle Fenster eingeschlagen

Sulzbach: Zwischen dem 15. und 22. Juni haben unbekannte Vandalen die Kapelle an der Pfingstweide beschädigt.

Die Täter warfen mit einem Stein eines der Fenster der Kapelle ein und richteten hierdurch Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro an.