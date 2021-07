Angetrunkene Fahrerin "übersieht" Kreisel in Elsenfeld

Zu einem frisch verunfallten Fahrezuge ist eine Streife der PI Obernburg am Donnerstag früh, 15.07.2021 00:50 (Do) Uhr, gekommen. Die Beamten bemerkten am Kreisverkehr Richtung Rück einen Wagen , der sich mit gebrochener Vorderachse mittig auf der Verkehrsinsel befand. Die dazugehörige Fahrerin traf auch auf eine Kleinwallstädterin, die sich als Fahrerin des verunfallten Autos zu erkennen gab. Die Frau gab an, vom Stachus aus Richtung Kleinwallstadt unterwegs gewesen zu sein. Den Kreisel habe sie in der Dunkelheit übersehen und sei daher nach Überfahren einer Richtungstafel und diverser Rebstöcke auf der Verkehrsinsel gelandet.

Bei der Überprüfung der BMW-Fahrerin stellten die Beamten fest, dass diese mit 0,56 Promille alkoholisiert war. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an. Der Unfallwagen, Sachschaden ca. 10.000 Euro, wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

VW-Fahrer rutscht bei Klingenberg aus der Kurve

Klingenberg a.Main, B 469 Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ist ein Klingenberger am Mittwoch Nachmittag, gegen 14.07.2021 14:45 Uhr, verunfallt. Der VW-Fahrer war auf der B 469 in FR Miltenberg unterwegs und hatte die B 469 an der Ausfahrt Klingenberg-Trennfurt verlassen. In der Abfahrt verlor er bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen VW Lupo. Das Fahrzeug brach seitlich aus, überfuhr einen Leitpfosten und kam in der rechten Bankette zum Stehen. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Mecedes angefahren - Unfallflucht auf Erlenbacher Netto-Parkplatz

Erlenbach a.Main, Pfützenäcker Eine Unfallflucht ist am Mittwoch Vormittag vom Parkplatz des Nettomarktes gemeldet worden. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer blieb hier, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, in der Zeit von 11.00-11.30 Uhr am Mercedes eines Wörthers hängen. Der Unfallverursacher beschädigte hierbei den schwarzen 200 Mercedes im rechten vorderen Bereich. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

Fahrrad in Obernburg demoliert

Obernburg a.Main, Pausenhof Grundschule Im Laufe des Mittwoch Vormittages, 14.07.2021 07:30 (Mi) - 14.07.2021 13:25 (Mi) Uhr, hat ein noch Unbekannter ein dort im Pausenhof abgestelltes Mountainbike demoliert. An dem orange-schwarzen Mountainbike wurden beide Reifen „geplättet" sowie die Hinterradbremse verbogen. Der angerichtete Schaden beträgt ca. 100 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg