Angetrunken Unfall verursacht - dann gestritten - 22-Jährige verbringt Nacht in der Zelle

Gegen 0.30 Uhr am Freitagmorgen sollte eine 22-jährige Frau einer Blutentnahme zugeführt werden, nachdem sie offenbar in stark angetrunkenen Zustand mit ihrem Opel einen Verkehrsunfall auf hessischem Gebiet auf der BAB A3 einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt hatte. Von dem Sachverhalt hatten Beamte der Polizeiinspektion lediglich durch Zufall Kenntnis, da ihnen während einer Streifenfahrt eine Rangelei am Fahrbahnrand der B 26 bei Stockstadt aufgefallen war.

Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass die junge Frau offenbar aufgrund ihres vorherigen Alkoholkonsums an einer noch unbekannten Örtlichkeit der Autobahn von der Fahrbahn abgekommen war und mit einer Leitplanke kollidierte und diese hierdurch beschädigte. Die Frau hat sich anschließend offenbar von der Unfallstelle entfernt und auf einen Parkplatz gefahren, wo sich Kontakt zu einer Freundin aufgenommen hatte. Als die Freundin zur mentalen Unterstützung an dem Parkplatz angekommen war, setzte die Opelfahrerin ihr Fahrzeug erneut in Bewegung und verließ die Autobahn an der AS Stockstadt, wo sie in die B 26 in Richtung Babenhausen einfuhr.

Die Opelfahrerin brachte ihr Fahrzeug mitten auf der Fahrbahn zum Stehen und verließ den Wagen. Ihre Freundin, die ihr gefolgt war, nahm ihr den Autoschlüssel ab und hielt sie zusammen mit einem weiter hinzugezogenen Bekannten fest.

Nach Kenntnisnahme des Sachverhalts wurde durch die hinzugekommene Streifenbesatzung eine Blutentnahme gegen die 22-Jährige angeordnet. Als sie hierzu in den Dienstwagen verbracht werden sollte, wehrte sie sich mit Händen und Füßen gegen die Durchführung, so dass sie letztendlich zu Boden gebracht und gefesselt werden musste.

Ihren Führerschein musste die Frau noch in der Nacht abgeben. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Straftaten eingeleitet. Zudem musste sie den Rest der Nacht in einer Haftzelle verbringen, um weitere Straftaten zu verhindern.