Angetrunken und ohne Führerschein - Flucht vor Polizei in Wörth erfolglos

Am Mittwoch gegen 17:30 Uhr fiel einer uniformierten Streife der Polizei Obernburg ein Smart in der Landstraße auf, der mit zwei Männern besetzt unterwegs war. Als die Beamten sich dem Fahrzeug näherten, suchte der Fahrer sein Glück in der Flucht. Die kurze Verfolgungsfahrt endete in einer nahegelegenen Tiefgarage, wo die Insassen ausstiegen und erfolglos versuchten zu Fuß zu flüchten. Die Ursache hierfür konnte schnell ergründet werden.

Der 30-jährige Fahrer aus dem Landkreis Miltenberg war weder in Besitz eines Führerscheins noch war er fahrtüchtig. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,44 mg/l. Weiterhin stellten die Beamten Verhaltensweisen fest, die auf einen vorangegangenen unerlaubten Cannabiskonsum hindeuteten. Der 30-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Smart, der im Eigentum des Mannes stand, war mit gestohlenen amtlichen Kennzeichen versehen worden.

Die Kennzeichen wurden sichergestellt und die Weiterfahrt des weder zugelassenen noch versicherten Fahrzeugs unterbunden. Dem Mitfahrer war letztlich keine Tatbeteiligung anzulasten.

Polizei zieht getunten BMW aus dem Verkehr

Elsenfeld. Am Mittwoch gegen 21:00 Uhr hielt eine Streife der PI Obernburg einen BMW Coupé zur Verkehrskontrolle in der Erlenbacher Straße an. Hierbei stellten die Beamten die Montage von Front- und Heckspoilern fest, die nicht wie erforderlich technisch überprüft und zugelassen waren. Weiterhin ergab sich der konkrete Verdacht, dass die serienmäßige Auspuffanlage des Fahrzeugs erheblich manipuliert und somit das Geräuschverhalten durch laute Knallgeräusche negativ beeinträchtigt wurde. Das Coupé wurde vorerst aus dem Verkehr gezogen und zur Beweissicherung einem Sachverständigen zugeführt. Der 24-jährige Fahrer aus dem Landkreis Miltenberg musste seinen Weg zu Fuß fortsetzen und hat sich im weiteren Verlauf im Bußgeldverfahren zu verantworten.

Erst Prüfung - dann fahren

Erlenbach a.Main. Am Mittwoch gegen 13:30 Uhr wurde ein Motorroller in der Franz-Bardroff-Straße von einer Streife zur Kontrolle angehalten. Der 41-jährige Fahrer des Kleinkraftrades konnte hierbei keine Fahrerlaubnis vorweisen und gab rechtfertigend an, dass er jedoch in Begriff sei die erforderliche Führerscheinprüfung abzulegen. Da der 41-Jährige hier die ordentliche Reihenfolge hinsichtlich Prüfung und Erteilung der Fahrerlaubnis offensichtlich missachtete, muss er sich nun im Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Kind erneut ohne Führerschein auf Elektromofa in Klingenberg unterwegs

Klingenberg a.Main. Am Mittwoch um 15:20 Uhr fiel eine Streife der Polizei Obernburg ein Kind auf, das auf einem Kleinkraftrad mit Elektroantrieb im Mittleren Weg unterwegs war und ein großes Paket transportierte. Der 13-Jährige war altersbedingt nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und gab an, dass er den E-Scooter mit Erlaubnis seiner Mutter nutze und schnell das wichtige Postpaket abholen wollte. Das nicht typengenehmigte Kraftrad, welches nicht für den Gebrauch auf öffentlichen Straßen vorgesehen ist, wurde zur weiteren technischen Begutachtung sichergestellt und das Kind nach Hause begleitet.

Die Mutter zeigte sich hinsichtlich geltenden Verkehrsvorschriften unwissend. Da der strafunmündige 13-Jährige jedoch vor wenigen Wochen bereits schon einmal mit diesem Scooter in eine Polizeikontrolle mit Beanstandung geraten war und eine Anzeige gegen die Eltern auf den Weg gebracht wurde, ist die vorgebliche Unwissenheit als äußerst fraglich zu bewerten. Die Mutter des Kindes muss sich nun wegen dem Gestatten des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.

