Angetrunken und ohne Führerschein durch Niedernberg

Die Beamten trafen den 19-Jährigen am Samstagabend kurz nach 20.00 Uhr an, als dieser mit seinem Kleinkraftrad im Bereich der Roland-Schwing-Brücke unterwegs war. Bei der eingehenden Überprüfung wurde neben der fehlenden Fahrerlaubnis auch Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der junge Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren u. a. wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Zeugenaufrufe

GROSSWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Freitagabend zwischen 21.30 Uhr und 22.00 Uhr hat ein bislang Unbekannter die Glasfront neben einer Eingangstür zu einem Mehrfamilienhaus in der Buchenstraße beschädigt.

ERLENBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstagabend, zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr, wurde ein grünes Herrenrad, der Marke "Crossway 30", aus einer Garage in der Franz-Bardroff-Straße entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.

MILTENBERG. Am Donnerstag, zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr, hat ein bislang Unbekannter eine Geldbörse entwendet. Der Unbekannte hatte hierzu vermutlich das Treppenhaus eines Wohnanwesens in der Oberen Walldürner Straße betreten. Eine Beschreibung des Täters liegt nicht vor.

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Von Beginn des Mittwochs, ab 00.00 Uhr bis Ende des Donnerstags, sprich Mitternacht, wurde ein weißer BMW, der 3-er Serie in der Poststraße verkratzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken