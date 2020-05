Angetrunken Sekt-Dose aus dem Auto geworfen

Am Dienstag, um 19.50 Uhr, wurde eine VW-Fahrerin beobachtet, wie sie nach dem Einsteigen in ihr Auto in Kleinheubach, In den Seegärten, eine Sekt-Dose aus dem Auto schmiss. Anschließend fuhr sie davon. An ihrer Wohnanschrift behauptete die 38-jährige, dass sie den Sekt erst nach der Fahrt getrunken habe, was vom Zeugen widerlegt werden konnte. Ein Alkoholtest ergab 0,76 Promille. Auf sie wird ein Bußgeld, Punkte und ein Fahrverbot zukommen.

Schwarzes Damenrad in Miltenberg gestohlen

Am Dienstag, zwischen 16.00 Uhr und 16.45 Uhr, wurde in Miltenberg in der Hauptstraße ein weiß-schwarzes Damenrad im Wert von 200,- EUR entwendet. Möglicherweise kommt hierfür ein Mann in Betracht, der kurz vorher Interesse an dem Fahrrad hatte, was vom Besitzer aber verneint wurde. Eine nähere Beschreibung des Mannes liegt nicht vor.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg