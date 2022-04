Angetrunken in Alzenau mit Fahrrad gestürzt - Mann verletzt

Am Freitag gegen 14 Uhr fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Mountainbike auf dem Radweg von Albstadt nach Michelbach. Aus unbekannten Gründen stürzte der Radfahrer alleinbeteiligt zu Boden und zog sich hierbei mittelschwere Verletzungen zu. Er musste anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Während der Unfallaufnahme konnte außerdem Alkoholgeruch beim Radfahrer festgestellt werden, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Gegen ihn wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Nach Spiegelberührung in Mömbris geflüchtet

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. Am Freitag gegen 15 Uhr fuhr in Mömbris ein schwarzer Audi auf der Schimborner Straße in Fahrtrichtung Alzenau. Dort touchierte er beim Vorbeifahren mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel eines geparkten Daimlers einer 61-jährigen Frau und hinterließ dort einen Schaden von ca. 300 Euro. Nach dem Zusammenstoß kam der Audifahrer seinen Pflichten als Fahrzeugführer nicht nach und fuhr ohne anzuhalten unverrichteter Dinge davon. Da der Unfallhergang jedoch beobachtet wurde und eindeutige Hinweise zum flüchtigen Audi vorlagen, konnte der Verursacher kurze Zeit später ermittelt werden. Der Fahrer muss sich nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Kahl a.Main, Lkr. Aschaffenburg. In der Zeit von Mittwoch, 13 Uhr bis Freitag, 08:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 29-Jährigen. Ihr Toyota war während dieser Zeit auf dem Parkplatz Am Glockenzehnt geparkt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 750 Euro.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zu den Verkehrsunfällen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).

Bei Kontrolle in Karlsetein Rauschgift aufgefunden

Karlstein a.Main, Lkr. Aschaffenburg. Am Freitag gegen 13 Uhr wurde durch eine Streife der Bundespolizei ein 16-Jähriger in einem Regionalzug kontrolliert. Hierbei konnte eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

