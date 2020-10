Angefahrener Strommast stürzt in Gemünden in den Gleisbereich

An einer Engstelle kurz vor Schönau erfasste er mit seinem am Traktor angebauten Heckmulchgerät ein Sicherungsseil eines Strommastes der Deutschen Bahn. Der Mast stürzte dadurch in den Gleisbereich.

Die Bahnstrecke wurde daher umgehend gesperrt. Ein Techniker sicherte den Mast dann notdürftig ab, so dass die Strecke für den Bahnverkehr wieder freigegeben werden konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro beziffert.

Am Sonntag gegen 20:50 Uhr befuhr ein 25-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Gemünden kommend in Fahrtrichtung Rieneck. Hierbei erfasste er ein von links die Fahrbahn querendes Reh. Das Wild prallte gegen die Fahrerseite des VW und flüchtete anschließend in Richtung Talgrund. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Der Jagdpächter wurde zur Nachsuche des vermutlich verletzten Tieres verständigt.

Am Samstagmorgen um 08:00 Uhr befuhr ein 23-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Mittelsinn in Fahrtrichtung Burgsinn. Kurz vor der Bahnbrücke überquerte ein Waschbär die Straße und wurde vom VW Golf des 23-Jährigen erfasst und getötet. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Am Freitagmorgen gegen 06:45 Uhr kam es auf der Kreisstraße MSP 10 zu einem Wildunfall. Ein Wildschwein kreuzte die Straße und wurde vom Mitsubishi einer 31-jährigen Autofahrerin erfasst. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Der Jagdpächter wurde zur Nachsuche verständigt.

Hochsitz beschädigt

Im Zeitraum von 11. bis 16. Oktober wurde im Flurbereich „Löhlein“ ein Hochsitz beschädigt. Bislang unbekannte Täter zerstörten die überdachte Kanzel eines Hochsitzes, welche auf einem Unterbau aus Stahlrohr stand. Der Sachschaden wird auf ca. 300 Euro beziffert.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Am Sonntagmittag gegen 14:10 Uhr kam es auf der Kreisstraße MSP 17 zu einem Verkehrsunfall.

Der 65-jährige Fahrer eines VW touchierte im Begegnungsverkehr mit dem Außenspiegel seines Fahrzeugs den Hinterreifen eines Traktoranhängers, wobei der Spiegel des Pkw zu Bruch ging.

Welcher der beiden Fahrzeugführer letztendlich unfallursächlich handelte, konnte abschließend nicht mehr geklärt werden.

Beim Rangieren gegen Metallpfosten gefahren

Am Samstagvormittag wollte ein 32-jähriger Autofahrer die Baustelle in der Bergstraße umfahren. Hierzu fuhr er in eine Anliegerstraße/Sackgasse. Beim Rangieren fuhr er mit der Front seines Pkw gegen einen Bordstein und mit dem Heck gegen einen Metallpfosten. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

vd/Polizei Gemünden