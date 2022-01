Angebranntes Essen auf dem Herd löst Feuerwehreinsatz aus

Die Feuerwehren Lohr und Wombach wurden um 10.36 Uhr in die Ottenhofstraße in der Lohrer Innenstadt alarmiert – mit dem Stichwort "Rauchentwicklung aus Gebäude". Die Feuerwehren schafften sich mit einer Steckleiter über ein geöffnetes Fenster Zugang zur Wohnung. Vorfinden konnten sie dort angebranntes Essen auf dem Herd. Der Topf wurde in der Spüle gekühlt und die Wohnung gelüftet. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Polizei übergeben. Der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst musste nicht tätig werden.

Feuerwehr Lohr/mm