Angeblicher Unfall: Polizei sucht den Fahrer eines silberfarbenen Autos als Zeugen

Am Montag wurde der Polizei ein Unfall gemeldet, bei dem ein Schüler am Sonntagabend vom Rad gestürzt sei. Ersten Angaben zufolge sollte sich der Unfall zwischen dem Parkplatz Duivenallee und der Zufahrt zur Mühltorstraße ereignet haben. Der Schüler gab zunächst auch an, vom Autofahrer touchiert worden zu sein (siehe Pressemitteilung vom Montag).

Wie sich nun infolge weiterer polizeilichen Ermittlungen herausstellte, ereignete sich der Unfall in der Bahnunterführung zwischen der Bahnhofstraße und dem Parkplatz Mainufer. Der unbekannte Pkw-Fahrer schnitt den Radfahrer auch nicht. Der Schüler kam mit seinem Fahrrad in der Unterführung aus Unachtsamkeit nach rechts gegen die Wand und fuhr anschließend nach links. In diesem Moment fuhr ein Pkw durch die Unterführung in Richtung Parkplatz. Der Schüler denkt, dass er mit seinem Vorderreifen den Wagen touchierte. Anschließend parkte der Wagen vermutlich auf dem Parkplatz Mainufer. Der Schüler kam auch nicht zu Sturz.

Die Polizei ist auf der Suche nach dem Fahrer des silbernen Pkws (eventuell Opel), welcher dem Jungen in der Unterführung entgegen kam. Der Wagen könnte hinten links beschädigt sein.

Der Fahrer wird gebeten, sich bei der Polizeistation Gemünden zu melden, Tel. 09351/97410.

Blaues Klapprad in Gemünden gestohlen

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmorgen wurde ein auf dem öffentlichen Fahrradabstellplatz am Bahnhof in Gemünden abgestelltes Fahrrad entwendet. Das blaue Klapprad war mit einem Fahrradschloss gesichert. Der Wert des Diebesgutes wird auf ca. 300,- Euro beziffert.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Graffiti-Schmierereien in der Gemündener Hafenstraße

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Bislang unbekannte Täter beschmierten im Zeitraum der letzten 4 Wochen einen Beton-Stützpfeiler, welcher sich unter der „neuen Mainbrücke" befindet, mit hellgelber Neon-Farbe. Der Stützpfeiler wurde hierbei von allen Seiten unter anderen mit den Schriftsätzen „ES REICHT" und „KEINE ASSIS" besprüht.

Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden