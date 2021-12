Der Rentner sollte in einem Einkaufsmarkt in Bürgstadt Einkaufs- bzw. Geschenkgutscheine für insgesamt 200 Euro kaufen und die Codes an den Anrufer durchgeben. Nachdem der 87-jährige Geschädigte dies tat, sollte er weitere fast 4.000 Euro an eine Person nach Uganda überweisen. Glücklicherweise kamen dem Rentner doch noch Zweifel und er ging zur Polizei, um das gerade noch rechtzeitig anzuzeigen – die Gutscheine waren noch nicht eingelöst und konnten von dem Einkaufsmarkt gesperrt werden – so entstand dem Rentner kein Vermögensschaden.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizeiinspektion Miltenberg abermals darauf hinweisen, dass Gewinnversprechen jeglicher Art am Telefon absolut unseriös sind und nie zu einem Gewinn führen werden. Die Masche der Betrüger ist auch, dass sie die Telefonbücher, auch online, durchsuchen und gezielt nach Vornamen schauen, welche auf eine ältere Person hinweisen könnten.

Zeugen nach Beinahe-Unfälle gesucht

Kleinheubach-Erlenbach. Am Montag, gegen 18:20 Uhr, ist der Polizei auf der B469, bei Kleinheubach, ein Autofahrer gemeldet worden, welcher mit unsicherer Fahrweise in Richtung Aschaffenburg unterwegs war. Laut der Zeugen ist der Mitsubishi-Fahrer immer wieder auf die Gegenfahrbahn gefahren, weshalb andere Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten.

Der Autofahrer konnte, nachdem er die B469 bei Trennfurt verließ und in Richtung Klingenberg fuhr, schließlich in Erlenbach angehalten und kontrolliert werden. Der 21-jährige Lenker stand augenscheinlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Das Nähere wird eine Blutentnahme, die der junge Mann über sich ergehen lassen musste, ergeben. Zeugen, die von dem grünen Mitsubishi/Colt gefährdet worden sind, entweder auf der B469 oder auf der Strecke zwischen Trennfurt und Erlenbach, mögen sich mit der Polizeiinspektion Miltenberg in Verbindung setzen.

VaPi/Polizei Miltenberg