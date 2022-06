Angebliche Polizeigewalt in Lohr beschäftigt Landeskriminalamt

Voraussetzung sei eine Anzeige durch Geschädigte oder Dritte. Bezüglich der allgemeinen Aufarbeitung von Einsätzen werde das LKA hingegen nicht aktiv.

Zuständig ist das Dezernat 13, die sogenannte "Interne Ermittlungen" (IE). Zur personellen Besetzung dieser Dienststelle wollte Verbole keine Angaben machen. "Ziel ist es, dass man einen Sachverhalt möglichst objektiv untersucht", ergänzt der Sprecher. Soweit sich Vorwürfe gegen Beschäftigte des Landeskriminalamtes richten, werden die Ermittlungen jedoch durch die jeweils zuständigen Kriminalpolizeidienststellen der anderen Polizeipräsidien geführt. Schon vor der Einrichtung des Dezernates 2013 seien Vorwürfe gegen Polizisten nicht von den Kollegen derselben Dienststelle bearbeitet worden, sondern von benachbarten. Die Ergebnisse der internen Ermittlung gingen weiter an die zuständige Staatsanwaltschaft, wobei diese nicht gebunden sei an die Einschätzung der Polizisten.

Nach Angaben Verboles geht es bei den Tatbeständen vor allem um den Verdacht der Körperverletzung oder Körperverletzung im Amt (siehe Hintergrund), der Verletzung von Dienst- und Privatgeheimnissen, der Strafvereitelung im Amt, der Beleidigung und schließlich des Diebstahls sowie der Unterschlagung. Dabei werden unter anderem auch strafrechtlich relevante Vorwürfe gegen Polizeibeamte bei Demonstrationen, Sport- bzw. sonstigen Veranstaltungen bearbeitet. Beispiele sind hier Protestaktionen im Zusammenhang mit der Corona-Thematik oder auch Fußballspiele. Die Zahl der durch die IE bearbeiteten Anzeigen wachse deutlich, von 1100 im Jahr 2019 auf 1500 im vergangenen Jahr. Zwar gebe es keine statistische Auswertung über die Verfahrensausgänge, aber aus Erfahrung schätzt der Pressesprecher, dass etwa die Hälfte der Verfahren eingestellt wird.

Ein Beispiel aus der Region zeigt aber, dass es durchaus auch zu Prozessen kommen kann. 2018 verhandelte das Amtsgericht Alzenau gegen einen Polizisten, dem Körperverletzung im Amt vorgeworfen wurde. Er versetzte laut Anklage einem strampelnden und tretenden Jugendlichen, der am Boden lag und von drei Beamten festgehalten wurde, »ohne rechtfertigenden Grund drei wuchtige Faustschläge in den Magen, wodurch dieser erhebliche Schmerzen erlitt«. Der zu diesem Zeitpunkt 16-Jährige erstattete Anzeige. In der Verhandlung stellte sich heraus, dass der Betroffene gar keine Schmerzen erlitten hatte. Es klärte sich, dass es sich um sogenannte Schockschläge gehandelt hatte, die bis 2011 in der Ausbildung der Polizei gelehrt wurden. Diese sollen dazu dienen, den Widerstandleistenden abzulenken, sie verursachen aber keine Schmerzen. Da der Amtsrichter schon persönlich erlebt hatte, wie der Jugendliche ausrastete, sprach er den Polizisten letztlich frei.

Ralph Bauer