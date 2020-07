Anderem Auto in Retzbach draufgefahren

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstag gegen 16:00 Uhr auf dem Verbindungsstück von der Bundesstraße 27 zum Kreisverkehr am Ortseingang Retzbach. Dort bemerkte ein 23-jähriger Autofahrer aus Unachtsamkeit zu spät, dass ein vor ihm fahrender 38-jährer Mann mit seinem Auto verkehrsbedingt die Geschwindigkeit verringern musste. An den Fahrzeugen entstand bei dem Verkehrsunfall ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 8000.- Euro.

Unfallfluchten in Thüngen und Karlstadt

Ein 46-jähriger Mann verfuhr sich am Donnerstag mit seinem Sattelzug auf der Suche nach einer Firmenadresse im Ortsbereich Thüngen. In der Gutenberstraße riss der Sattelzug dann gegen 15:20 Uhr in einer engen Kurve einen Lichtmast um. Der Fahrer stieg nach dem Unfall aus, begutachtete die Schäden und fuhr im Anschluss weiter ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Schadens zu bemühen. Eine Zeugin des Unfalles konnte den Fahrer 250 Meter nach der Unfallstelle zum Anhalten und Warten bewegen, bis die verständigte Polizei eintraf. Auf den Mann kommt nun eine Strafanzeige zu. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 1000.- Euro.

Das geparkte Auto eines 47-jährigen Mannes wurde am Donnerstag gegen 07:25 Uhr in der Arnsteiner Straße von einem vorbeifahrenden Opel Insignia gestreift. Dabei zerbrach an dem geparkten Opel Astra der linke Außenspiegel. Der Unfallverursacher fuhr unbeirrt weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Karlstadt bittet Zeugen des Unfalles sich unter Tel.: 09353/97410 zu melden.

Vorfahrt in Arnstein missachtet

Beim Einbiegen vom Gelände eines Verbrauchermarktes in die Karlstadter Straße übersah am Donnerstag gegen 11:20 Uhr eine 50-jährige Autofahrerin das dort querenden Auto eines 52-jährigen Mannes. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden in Höhe von 1300.- Euro entstand.

Baum in Karlstadt angesägt

Durch die Stadt Karlstadt wurde am vergangenen Montag festgestellt, dass auf einem städtischen Gelände am Ende der Siligmüller Str. in Karlstadt, neben einem Trafohäuschen, ein Baum umgestürzt war. Beim Entfernen stellte sich heraus, dass der Baum angesägt war und wohl deshalb an dem windigen Tag unkontrolliert umfiel. Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Sachbeschädigung unter Tel.: 09353/97410.

stru/Polizei Karlstadt