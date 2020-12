An zwei Autos in Michelbach Spiegel abgerissen

Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag wurden in Michelbach zwei abgestellte Autos mutwillig beschädigt. Der unbekannte Täter riss oder trat in der Spessartstraße an zwei Fahrzeugen den rechten bzw. den linken Außenspiegel ab. Der Gesamtschaden summiert sich auf 1.400 Euro. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Seat fährt bei Wiesen Wildschwein an

Wiesen, Lkr. Aschaffenburg. Am Sonntag gegen 16.15 Uhr erfasste eine Seat-Fahrerin auf der Staatsstraße 2305 bei Wiesen ein Wildschwein. Dabei wurde der Pkw im Frontbereich beschädigt (1.000 Euro).

dc/Meldungen der Polizei Alzenau