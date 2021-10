Amorbach: Wer hat das Loch ins Badezimmerfenster geschossen?

Es wurde von ihr ein „Einschussloch" im Fensterglas mitgeteilt. Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass die äußere Scheibe des Doppelglasfensters tatsächlich ein Loch aufwies, welches allerdings schien von einem Stein verursacht worden zu sein. Es muss davon ausgegangen werden, dass ein Unbekannter von dem gegenüberliegenden Garagendach, welches von dem daneben befindlichen Spielplatz bestiegen werden kann, mit einer Steinschleuder einen Stein gegen das Fenster geschleudert und somit den Schaden verursacht hatte. An dem Fenster entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Eurobereich. Von dem Unbekannten fehlt bislang jede Spur. Zeugen des Vorfalls gibt es ebenfalls nicht.

Handtasche gestohlen

Miltenberg. Am Freitag, gegen 13.30 Uhr, stahl ein unbekannter Täter die Handtasche einer 73-Jährigen auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes in der Bischoffstraße. Die Geschädigte hat die Handtasche an ihren Einkaufswagen gehängt. Nachdem sie die Einkäufe in ihren Pkw verstaut hatte, soll die Tasche von einem Unbekannten gestohlen worden sein. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf einen unteren dreistelligen Eurobereich. Von dem Unbekannten fehlt bislang jede Spur. Zeugen des Vorfalls gibt es ebenfalls nicht.