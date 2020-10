Amorbach: Umweltfrevler entsorgt seinen Dreck

Aufgrund der Menge muss der Täter mit einem größeren Fahrzeug von der MIL 8, auf den Feldweg abgebogen sein und hat dort seinen Müll abgeladen. Die illegale Müllentsorgung wurde am Donnerstag gegen 10 Uhr festgestellt. Sachdienlich Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg jederzeit entgegen.

Winkelschneider gestohlen

Kleinheubach. Bei Arbeiten auf einem Fabrikgelände, in der Gottlieb-Wagner-Straße, legte ein Mitarbeiter am Donnerstag, gegen 13:30 Uhr, sein Arbeitsgerät, ein Hilty Winkelschneider, kurz zur Seite, um in die Pause zu gehen. Als er 10 Minuten später zurückkam, war dieser verschwunden. Der Diebstahlsschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Während des Einkaufens Geldbörse gestohlen

Amorbach. In einem Einkaufsmarkt, in der Krummwiese, entwendeten Unbekannte am Donnerstag gegen 10.30 Uhr die Geldbörse aus der Handtasche einer Kundin. Die Handtasche hing während des Einkaufens am Einkaufskorb, der Täter nutzte den unbeobachteten Moment und griff zu. Die Geldbörse selbst konnte kurze Zeit später außerhalb des Marktes an einem Mülleimer, auf dem Boden liegend, aufgefunden werden. Allerdings fehlte das Bargeld und persönliche Sachen, wie Scheckkarte, Führerschein etc.

Laster touchiert Straßenlaterne – Straße lange gesperrt

Kleinheubach. Am Donnerstag, kurz nach 16 Uhr, touchierte der Fahrer einer Sattelzugmaschine mit seinem Auflieger beim Abbiegen eine Straßenlaterne und ein Verkehrszeichen. Das Verkehrszeichen wurde aus der Verankerung gerissen und beschädigte ein weiteres. Die Straßenlaterne musste vom Bayernwerk unverzüglich entfernt werden, da diese zu Kippen drohte. Die Einfahrt von der B469, in die Hauptstraße, war daher für ca. 2 ½ Stunden gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Müll illegal entsorgt

Miltenberg. Vier gelbe Müllsäcke mit Rest- bzw. Plastikmüll entsorgte ein Unbekannter an einem Feldweg, nähe der Mainbullauer Straße. Dies wurde am Donnerstag festgestellt.