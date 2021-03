Amorbach: Polizei ermittelt Unfallflüchtigen

Dank eines Zeugenhinweises konnte am Montag eine Unfallflucht rasch geklärt werden. Gegen 10.30 Uhr hatte ein zunächst Unbekannter beim Ausparken in der Debonstraße einen geparkten Toyota angefahren. Der Fahrer stieg zwar aus und schaute sich das angefahrene Auto an, setzte sich jedoch wieder ans Steuer und fuhr weg, ohne sich weiter darum zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und notierte sich das Kennzeichen. Somit war es ein Leichtes den Verursacher, ein 79-jähriger Mann aus dem hiesigen Landkreis, zu ermitteln. Er wird sich nun wegen Verkehrsunfallflucht im Straßenverkehr verantworten müssen. Den hinterlassenen Sachschaden am Toyota wird mit ca. 400 Euro beziffert.

Mauer beschädigt

Neunkirchen. Ca. 4.000 Euro Sachschaden hinterließ ein bisher unbekannter Fahrzeugführer, der am Montagnachmittag in der Frankenstraße gegen eine gemauerte Ziegel-/Betonwand fuhr.

klal/Quelle:Polizei Miltenberg