Hierbei touchierte er mit seinem Auflieger einen geparkten Seat. Der Lkw verkeilte sich mit dem Seat, wodurch der Seat einige Meter mitgezogen wurde. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Als die Polizei den Unfall aufnahm, stellte sich heraus, dass der Lkw-Fahrer stark alkoholisiert war. Der Lkw-Fahrer fiel fast aus seinem Lkw. Ein Alkoholtest ergab einen Alkoholwert von uber 2 Promille. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige. Sein Fuhrerschein wurde zudem sichergestellt.



Leichtkraftfahrer fährt gegen Leichtkraftfahrer fährt gegen Verkehrszeichen

Eichenbuhl . Am Samstag gegen 15 Uhr fuhr ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer von Umpfenbach in Richtung Eichenbuhl. In einer Rechtskurve kam er auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit und einem daraus folgenden Fahrfehler nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr gegen eine Richtungstafel und sturzte von dem Leichtkraftrad. Bei dem Unfall wurde der 17-Jährige schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Leichtkraftrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro.



Grundstucksmauer beschädigt



Schneeberg. Zwischen Freitag, den 1.10., 18 Uhr , und Samstag, 2.10., 10 Uhr, wurde in der Hauptstraße eine Grundstucksmauer von einem Unbekannten beschädigt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 150 Euro.



Autoscheibe eingeworfen

Miltenberg. Am Samstag gegen 9.30 Uhr wurde in der Bruckenstraße die Seitenscheibe eines weißen VW, Golf, mit einem Stein eingeworfen. Der bislang unbekannte Täter war komplett schwarz gekleidet und fluchtete mit einem dunklen Fahrrad.