Miltenberger Schwimmbad: Fahrrad-Hinterreifen geklaut

Vor Ort konnten keine Täterhinweise durch die aufnehmende Polizeistreife erlangt werden.

Miltenberg. Ebenfalls am Samstag, dem 14.05.2022, in der Zeit zwischen 09:15 – 12:30 Uhr, ereignete sich in Miltenberg, in der Von-Stein-Straße, ein Verkehrsunfall bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen blieb vermutlich der Führer eines derzeit unbekannten Kraftfahrzeugs, als er am geparkten Pkw der geschädigten Anzeigeerstatterin vorbeifuhr, an diesem hängen und beschädigte es hierdurch an der linken Fahrzeugseite erheblich. Der am Fahrzeug der Geschädigten entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

mkl/Polizei Miltenberg