Außerdem beschädigten sie mit ihren Motorrädern mutwillig dessen Wagen. Von den beiden Aggressoren konnten Lichtbilder gemacht werden. Der Geschädigte wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/97410 zu melden.

Fahrzeug beschädigt

Himmelstadt. In der Nacht vom Freitag auf Samstag wurde an einem in der Hauptstraße in Himmelstadt geparkten schwarzen Opel die Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand mutwillig verkratzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Karlstadt zu melden.



Mullverbrennung

Karlstadt. Auf einem Waldgrundstuck in Gambach wurden in einer Feuerstelle und einer Feuerstelle Mull und Abfälle aller Art verbrannt. Personen waren nicht vor Ort, so dass das Feuer unbeaufsichtigt im Wald brannte. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung konnte ein Übergreifen auf die umliegenden Bäume nicht ausgeschlossen werden, weshalb die FFW Gambach zum Löschen der Feuer

verständigt wurde. Ein Verantwortlicher fur die Feuerstelle konnte bislang noch nicht ermittelt werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Karlstadt unter der Telefonnummer

09353/97410 zu melden.

Baumhaus gebaut

Karlstadt. Mehrere Jugendliche haben am Mainufer zwischen Karlburg und Harrbach ein

Baumhaus in rund 6 Meter Höhe gebaut. Dazu wurden offenbar auch mehrere Bäume gefällt. Da am Baumhaus uberall Schrauben und Nägel herausstanden, wenig Absturzsicherungen vorhanden und die Baumaterialien aufgrund der vorangegangen Regenfälle aufgeweicht waren, wurden die Bauarbeiten unterbunden und das Baumhaus zur Gefahrenabwehr gesperrt. Ob auf die Jugendlichen weitere Konsequenzen oder Schadensersatzforderungen zukommen, muss im Zuge der Ermittlungen geklärt werden.





Von der Fahrbahn abgekommen

Karlstadt. Ein 29-jähriger Wurzburger verlor beim Verlassen des Kreisverkehrs in der Eußenheimer Straße die Kontrolle uber seinen hochmotorisierten Wagen, schleuderte uber die Fahrbahn und kam nach links von der Fahrbahn ab. An seinem Fahrzeug entstand dadurch ein großer Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Verletzt wurde durch den Unfall zum Gluck niemand.

mkl/Polizei Karkstadt