Alzenauer Ladendieb schlägt erneut zu, weil er ins Gefängnis will

Erneut war es der 46-jährige Mann, der bereits am Freitag in diesem Laden geklaut hatte. Der Mann schnappte sich Kleidungsstücke im Wert von rund 65 Euro und wartete anschließend vor dem Geschäft auf die vom Personal verständigte Streifenbesatzung. Sein Motiv war, dass er aufgrund diverser Probleme im privaten und medizinischen Bereich gerne eingesperrt werden wollte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft konnte dem Dieb dieser Wunsch aber nicht umgehend erfüllt werden. Der Mann wurde nach Durchführung der notwendigen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Gegen Mauer gefahren

Kleinkahl-Großlaudenbach. Am Samstagabend gegen 20.38 Uhr kam es auf der Großlaudenbacher Straße in Kleinkahl zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-Jähriger befuhr mit seinem Leichtkraftrad der Marke Honda die Großlaudenbacher Straße in Richtung Schöllkrippen, als er in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über sein Gefährt verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Mauer eines unbewohnten Hauses prallte. Der junge Mann wurde mittelschwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Am Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1650 Euro.

Grenzstein versetzt

Mömbris-Niedersteinbach. Am Samstagnachmittag teilte ein Grundstückseigentümer mit, dass auf seinem Flurgrundstück an der Alzenauer Straße in Niedersteinbach ein Grenzstein versetzt worden sei. Im Laufe der letzten Wochen sei der Stein ausgegraben und auf der Wiese abgelegt worden, während der unbekannte Täter ein Loch von etwa einem Quadratmeter Fläche aushob. Der Sachschaden beträgt gut 200 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023-944-0 zu melden.

Polizei Alzenau/mm