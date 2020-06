Alzenau: Zusammenstoß mit einem Reh

In Alzenau fuhr am Dienstagmorgen gegen 05:30 Uhr ein 31-Jähriger mit seinem Audi A6 auf der Staatsstraße 2305 aus Mömbris kommend in Richtung Autobahnauffahrt Alzenau Nord. Kurz nach der Abzweigung zum Industriepark querte ein Reh die Fahrbahn. Der 31-Jährige kollidierte frontal mit dem Reh, sodass der Kühlergrill beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Alzenau-Michelbach: Zum Geburtstag Führerschein beschlagnahmt

Eine 19-jähriger VW-Fahrer wurde am Dienstag gegen 04:00 Uhr in der Schloßstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der 19-Jährige hatte deutlich mehr als 1,1 Promille Atemalkohol. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und gegen den 19-Jährigen ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Zudem wurde der Führerschein zur vorläufigen Einziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt. Der 19-Jährige hat heute Geburtstag und darf nun zunächst keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge mehr führen.

Alzenau: Ohne Versicherung unterwegs

Ein 27 jähriger VW Fahrer wurde am Montagabend gegen 22:30 Uhr in der Hanauer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass das Kennzeichen aufgrund fehlender Versicherung entstempelt werden muss. Gegen den Fahrer und die 59 jährige Halterin wurde ein Verfahren wegen Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet und die Weiterfahrt mit dem Auto unterbunden.

Eine 54-Jährige stand am Montag gegen 14:55 Uhr mit ihrem Hyundai an der Ampel auf der Staatsstraße 2305 von der BAB Auffahrt Alzenau-Nord kommend in Fahrtrichtung Michelbach an der Kreuzung zur Burgstraße. Ein 87-jähriger Toyotafahrer fuhr aufgrund mangelnder Aufmerksamkeit auf den stehenden Hyundai auf. An diesem entstand ein Sachschaden von 3000 Euro am Kofferraum. Am Toyota war kein Schaden ersichtlich. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Alzenau-Hörstein: Unfallflucht und Fahren unter Medikamenteneinfluss

Ein 53-Jähriger fuhr am Montagnachmittag gegen 13:00 Uhr mit seinem Mitsubishi auf der Hauptstraße gegen einen geparkten Audi und entfernte sich ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Dank eines Zeugen, der den Unfall mitbekam und sich das Kennzeichen notierte, konnte der Fahrer ermittelt werden. Aufgrund des Verdachts, dass der 53-Jährige unter Medikamenteneinfluss stand und aufgrund dessen untauglich war ein Kraftfahrzeug zu führen, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den 53-Jährigen wird nun wegen dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort, sowie wegen dem Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs, ermittelt. Der Führerschein wurde zur vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt.

stru/Polizei Alzenau