Alzenau: Wildunfall mit Reh

Ein 35-jähriger Fahrer eines BMW's fuhr am Dienstag gegen 22:20 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Kahl am Main und Michelbach. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen seinem Fahrzeug und einem Reh. Durch die Polizei Alzenau wurde der zuständige Jagdpächter in Kenntnis gesetzt. Am BMW entstand ein geschätzter Sachschaden von 3.000,- Euro.

Mömbris : Beim rechts abbiegen Unfall verursacht

Ein 31 Jahre alter Fahrer eines Seat's fuhr am Dienstag gegen 18:20 Uhr auf dem Kapellenweg und bog von dort aus nach rechts in den Hohlweg ein. Beim Abbiegen kam er mit seinem Pkw zu weit nach links und kollidierte mit der Fahrzeugfront eines Nissan's, welcher durch einen 52-Jährigen gelenkt wurde. Der Fahrer des Nissan befuhr zur Unfallzeit den Hohlweg in Fahrtrichtung Mömbris. Der Nissan war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde auf 6000,- Euro geschätzt.

Verkehrsunfall in einem Kreisverkehr zwischen Auto und Motorrad in Alzenau

In einem Kreisverkehr kam es am Dienstag gegen 17:45 Uhr zwischen der Hanauer Straße und der Industriestraße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Zuvor fuhr der 41 Jahre alte Motorradfahrer von der Westumgehung in den Kreisverkehr ein und wollte diesen in Fahrtrichtung Kahl am Main verlassen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 62-jähriger Fahrer eines Hyundai's auf der Hanauer Straße und fuhr von dort aus in den besagten Kreisverkehr ein. Im Kreisverkehr kam es schließlich zum seitlichen Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Dadurch kippte das Motorrad um und der Motorradfahrer stürzte. Der 41-jährige beklagte sich anschließend über Schmerzen in der rechten Schulter und wurde deshalb in ein umliegendes Klinikum verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzt 5.500,- Euro.

Zeugen die den Verkehrsunfall beobachten konnten werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer: 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht auf dem Parkplatz des REWE Marktes in Alzenau

Eine 55 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf stellte am 27.05.2020 zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr ihr Auto auf dem Parkplatz des REWE Marktes in der Emmy-Noether-Straße ab. Zu einem späteren Zeitpunkt stellte sie einen Unfallschaden an der Fahrertür fest. Der entstandene Sachschaden wurde auf 1000,- Euro beziffert.

Alzenau-Hörstein: Beide Kennzeichen entwendet

Beide amtlichen Kennzeichen eines Daimler's wurden am Mittwoch zwischen 01:40 Uhr und 01:45 Uhr entwendet. Der Wagen stand zu dieser Zeit vor dem Wohnanwesen des 55-jährigen Geschädigten in der Dalbergstraße.

Zeugen die diesbezüglich sachdienliche Angaben machen können werden ebenfalls gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen.

Karlstein/Großwelzheim: Geringe Menge Haschisch und Marihuana sichergestellt

Bei einem 39-jährigen Mann, sowie seiner 39-jährigen Lebensgefährtin, wurden am Dienstag gegen 19:12 Uhr in der Bayernstraße eine geringe Menge Haschisch und eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Beide müssen sich jetzt aufgrund eines unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

Geringe Menge Marihuana in Kahl aufgefunden

Ein 32-jähriger Mann wurde am Mittwoch gegen 00:00 Uhr in der Freigerichter Straße einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde bei ihm eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt und gegen ihn eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

stru/Polizei Alzenau