Alzenau: Versuchter Einbruch in Neubau

In einen Neubau wurde über das Wochenende versucht, einzubrechen. Die Tat könnte im Zusammenhang stehen mit dem Einbruch in die Prischoßhalle über den bereits am Freitag, 12.06.2020, berichtet wurde. Im Tatzeitraum von Freitagabend, ca. 20 Uhr, bis Sonntagabend, ca. 18:30 Uhr, hatte es ein unbekannter Täter auf einen Neubau in der Martin-Luther-Straße abgesehen. Dort wurde versucht ein Fenster aufzuhebeln, um so in das Innere des Neubaus zu gelangen. Es blieb beim Versuch. Da sich der Neubau in unmittelbarer Nähe zur Prischoßhalle befindet, die in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagabend das Ziel von Einbrechern wurde, liegt der Verdacht nahe, dass es sich hierbei um den oder dieselben Täter handelt.

Wer sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Straftaten machen kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

stru/Polizei Alzenau