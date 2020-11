Alzenau: Unter Drogeneinfluss vom E-Bike gefallen

Am Donnerstagabend um kurz nach 20 Uhr fuhr ein 28-jähriger Mann mit seinem Pedelec auf der Hanauer Straße in Richtung Mühlweg. Er kam dann aus bisher nicht bekannten Gründen alleinbeteiligt zu Fall. Dabei zog sich der Mann, der keinen Helm trug, Schürfwunden im Kopfbereich zu. Um weitere Verletzungen auszuschließen, wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Wasserlos gebracht. Bei der Unfallaufnahme räumte der junge Mann einen zeitnahen Cannabiskonsum ein, so dass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Erschwerend kam für ihn hinzu, dass noch eine geringe Menge Cannabis aufgefunden wurde.

Fahrraddiebstahl

Karlstein-Dettingen. Zwischen Mittwoch und Donnerstag entwendete ein Unbekannter in der Kirchgasse ein Fahrrad. Das schwarze Mountainbike war in einem Hofraum abgestellt.