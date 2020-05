Alzenau: Überholversuch im Kreisel endet mit Unfall

Am Dienstag gegen 15.20 Uhr, wollte eine 21-jährige Alzenauerin mit ihrem Peugeot in der Industriestraße/Siemensstraße im Kreisel geradeaus Richtung Staatsstraße 2305 fahren. Offenbar war der 21-Jährigen der Fahrstil der vor ihr fahrenden 54-jährigen Alzenauerin mit ihrem Renault Clio zu langsam, sodass sie im Kreisverkehr zum Überholen ansetzte. Dabei wurde der 21-jährigen zum Verhängnis, dass die 54-jährige nicht geradeaus den Kreisverkehr

verlassen wollte, sondern nach links in die Siemensstraße einfahren wollte. Die 21-jährige fuhr dabei mit ihrem rechten vorderen Fahrzeugeck in die Fahrertüre der 54-jährigen Alzenauerin. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt ca. 6000 Euro.

Mit Fahrrad Auto angefahren und geflüchtet

Mömbris-Schimborn. Bereits am 15. Mai, gegen 16.55 Uhr, wollte eine 20-jährige Mömbriserin mit ihrem grauen Opel Corsa, von der Straße „Im Gründchen“ in die Kahlgrundstraße einbiegen. Hierbei musste sie verkehrsbedingt anhalten. Auf dem Gehsteig querten zwei Jugendliche Mountainbiker, wobei einer der Radfahrer hinter dem Auto vorbeifuhr und diesen streifte. Beide Radfahrer fuhren einfach weiter. Am Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter der 06023/944-0 zu melden.

Fahrrad am Main entwendet

Karlstein-Dettingen. Am Samstag, gegen 16.45 Uhr, stellte ein 66-jähriger Johannesberger sein versperrtes Treckkingfahrrad unterhalb der Kiliansbrücke ab. Als er gegen 17.15 Uhr wieder zu seinem Fahrrad zurückkehrte, war dieses mitsamt Schloss entwendet worden. Der Diebstahlschaden beträgt ca. 700 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter der 06023/944-0 zu melden.

xere/Polizei Alzenau