Alzenau: Nach Anruf einer "Falschen Polizeibeamtin" gleich die "richtige" Polizei verständigt

Die vermeintliche Polizeibeamtin gab an, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und diesen jetzt in Frankfurt abholen solle. Nach Rückfragen legte die „Polizeibeamtin" einfach auf und von der Rentnerin wurde sofort die „richtige" Polizei verständigt. So kam es zu keiner Schädigung. Hier warnt die Polizei insbesondere nochmals vor den Betrugsmaschen „Enkel-, Bekanntentrick", „Falsche Polizeibeamte" und „Gewinnversprechen".

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Alzenau. Am Freitag, gegen 15.30 Uhr, befuhr ein rumänischer Sattelzug die Staatsstraße 2443 von Hörstein kommend in Fahrtrichtung Dettingen. Auf Höhe der Anschlussstelle Karlstein zur A45 kam ihm ein dunkler Pkw entgegen, welcher noch vor ihm auf die A45 abbiegen wollte. Während des Abbiegevorgangs missachtete der Pkw-Fahrer die Vorfahrt des Sattelzuges und touchierte diesen im Bereich des Tanks. Nach dem Fahrzeugkontakt setzte der Wagen seine Fahrt unvermittelt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden am Tank des Sattelzuges wird auf rund1.000 Euro geschätzt. Mehr Hinweise konnte der Fahrer des Sattelzuges nicht geben.

Kahl. Bei einer Personenkontrolle in der Forststraße gegen 20:20 Uhr händigte ein 18-jähriger Schüler aus Hanau der Polizeistreife freiwillig eine geringe Menge Marihuana aus. Das Rauschmittel wurde sichergestellt und trotz der geringen Menge von 0,8 Gramm muss sich der Schüler wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten.