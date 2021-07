Aufgrund eines technischen Defektes verlor ihr Fahrzeug während der Fahrt Öl, weshalb sie kurz darauf wegen eines Motorschadens liegen blieb. Ein nachfolgender 63-jähriger Motorradfahrer fuhr fast zeitgleich mit seiner BMW ebenfalls an der Anschlussstelle Alzenau-Nord der A45 ab und verlor im dortigen Kreisverkehr den Halt auf der Ölglatten Fahrbahn. Der Motorradfahrer stürzte und das Kraftrad erlitt Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Der gestürzte Fahrer blieb hierdurch unverletzt.

Die Feuerwehren aus Alzenau und Kahl am Main befanden sich mit mehreren Kräften ebenfalls an der Unfallstelle und übernahmen neben der Absicherung auch die Verkehrsregelung sowie die Reinigung der Fahrbahn.

Wildunfall

Mömbris. Am frühen Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr fuhr ein 32-Jähriger mit seinem KIA auf der Staatsstraße 2443 von Hörstein kommend in Fahrtrichtung Hohl. Kurz vor Hohl kreuzte plötzlich ein Reh die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß. Der Wagen erlitt hierdurch einen Frontschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.





Lkw verursacht beim Rangieren Schaden und flüchtet

Geiselbach. Ein Lkw-Fahrer stieß am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr in der Spessartstraße in Geiselbach beim Rangieren gegen ein Verkehrszeichen und eine Hausmauer. Beides wurde beschädigt wodurch ein Gesamtschaden von rund 700 Euro entstand. Der bislang unbekannte Lkw-Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Ein aufmerksamer Zeuge konnte jedoch den Unfallhergang beobachten und entsprechende Hinweise zum Kennzeichen des Verursachers geben. Hierüber kann nun der flüchtige Fahrer ermittelt werden. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.





Erst Hausverbot, dann Hausfriedensbruch

Alzenau. Am Samstag gegen 8.20 Uhr betrat ein 63-jähriger Kunde einen Baumarkt in der Daimlerstraße in Alzenau. Hierbei trug er jedoch nicht die vorgeschriebene FFP2-Schutzmaske, weshalb er bei Betreten des Marktes umgehend von einem Mitarbeiter angesprochen wurde. Der Mann wurde anschließend über die FFP2-Maskenpflicht im Markt hingewiesen, wobei er sich nicht einsichtig zeigte. Nachdem er gegenüber den Mitarbeitern auch immer aggressiver wurde, erhielt er ein Hausverbot und wurde des Marktes verwiesen. Kurze Zeit später kam er erneut in den Baumarkt. Dieses Mal zwar mit entsprechender FFP2-Maske, allerdings auch mit bestehendem Hausverbot. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs.

Alkoholisiert gegen Wand der Räuschberhalle gefahren

Alzenau. Am Samstag gegen 7.30 Uhr stieß ein 24-Jähriger mit seinem Renault alleinbeteiligt gegen die Räuschberghalle in Hörstein. Hierdurch erlitt die Halle einen Schaden an der Fassade und der Wagen wurde erheblich im Frontbereich beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 13.000 Euro. Sofort zu Beginn der Unfallaufnahme stellte die Streife beim Fahrer starken Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab letztendlich einen Wert von 1,5 Promille. Es folgte die obligatorische Blutentnahme und der Führerschein wurde sichergestellt.

mkl/Polizei Alzenau