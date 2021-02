Alzenau: Motorrad prallt in Audi - Vier Personen zum Teil schwer verletzt

Kurz nach 15 Uhr wollte ein 66-jähriger Audi-Fahrer an der Kreuzung der Staatsstraße 2305 zur Industriestraße von einem Feldweg kommend in die Kreuzung einfahren. Vermutlich übersah er dabei einen 59-jährigen Motorrad-Fahrer, der auf der Staatsstraße in Richtung Kahl unterwegs war. Dieser prallte mit seiner BMW in die vordere linke Front des Audi. Sowohl der Krad-Fahrer wie seine ebenfalls 59-jährige Sozia wurden vom Motorrad geschleudert und kamen nach 20 Metern zum Liegen. Das Krad drehte sich um 180 Grad und rutsche bis vor einen VW, der an der Ampelkreuzung in Michelbach wartete.

Neben einem Notarzt und mehreren Rettungswagen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Kradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen. Seine Mitfahrerin erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Die Sozia und die beiden Audi-Insassen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Die Feuerwehr Alzenau sicherte die Unfallstelle, reinigte die Fahrbahn und leitete den Verkehr um. Die Staatsstraße war im Bereich der Unfallstelle mehr als eine Stunde komplett gesperrt. Die BMW und der Audi mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf über 10.000 Euro.

Ralf Hettler