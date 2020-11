Alzenau-Michelbach: Poller überfahren - Zeuge greift ein

Eine 27-jährige Fahrerin eines Audi, A3, kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr sie mit der rechten Fahrzeugseite einen hohen Bordstein und fuhr weiter zwei Metallbügel/Poller um, die komplett aus dem Fundament gerissen wurden. Der Zeuge stoppte und sprach die Unfallverursacherin an. Diese entgegnete, dass sie bereits die Polizei verständigt hätte und entfernte sich mit weiteren vier Insassen von der Unfallstelle. Seine Beobachtungen teilte der Zeuge im Anschluss der Polizei mit. Bei der anschließenden Fahndung konnte der Wagen im Nahbereich der Unfallstelle parkend und verlassen angetroffen werden. Der Wagen wies entsprechende frische Unfallschäden auf. Die Schäden werden auf 5000 Euro geschätzt. Die Unfallverursacherin erwartet nun eine Strafanzeige wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort.

Sachbeschädigung an der Skateranlage und Tennisgelände

Krombach. Am Mittwoch kam es zu Schmierereien und Beschädigungen an der Skateranlage und am Tennisgelände. Die Schäden werden auf 1000 Euro geschätzt. Von dem oder den Verursachern fehlt jede Spur.