Alzenau-Michelbach: 21-jährige E-Bike-Fahrerin schwer verletzt

Dabei kam eine 21-jährige Fahrerin mit ihrem E-Bike aus Unachtsamkeit in den Grünstreifen und dort zu Sturz. Dadurch zog sie sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Rentnerin von Fahrrad gestürzt

Alzenau-Wasserlos, Lkr. Aschaffenburg. Am Samstagmorgen gegen 8.15 Uhr befuhr eine 80-jährige Fahrradfahrerin mit ihrem Pedelec den Haagweg. Auf Höhe Festplatz verbremste sich die Fahrerin und kam alleinbeteiligt zu Sturz. Hierdurch erlitt sie eine Platzwunde, diverse Schürfwunden und wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Beim Ausparken Opel beschädigt

Krombach-Oberschur, Lkr. Aschaffenburg. Am Samstag gegen 13 Uhr wollte ein 77-jähriger VW-Fahrer in der Frankenstraße rückwärts ausparken. Hierbei stieß er gegen einen geparkten Opel und beschädigte diesen an der linken Fahrzeugseite. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 500 Euro

Unter Alkoholeinfluss Fahrzeug geführt

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr fiel der Streife ein VW auf, der im Sandmühlweg entgegengesetzt der Fahrtrichtung unterwegs war. Bei einer anschließenden Kontrolle zeigte ein Atemalkoholtest bei dem 26-jährigen Fahrer ein Wert von 1,32 Promille an. Ihm droht jetzt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und den Entzug des Führerscheins.

Einbruch in Friseurgeschäft

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. In der Nacht zum Samstag, zwischen 19 Uhr und 8 Uhr, wurde in der Emmy-Noether-Straße ein Friseurgeschäft Opfer von Einbrechern. Der oder die Täter hebelten hierbei die Eingangstüre auf und verschafften sich Zutritt zum Verkaufsraum. Dort wurden dann Bargeld in Höhe von rund 600 Euro und eine Vielzahl von Kosmetikartikeln in einer Höhe von rund 3.000 Euro entwendet. Im Anschluss konnte der Täter unerkannt flüchten.

Fallrohr am Jugendtreff beschädigt

Kahl, Lkr Aschaffenburg: Bei einer Party in der Freigerichter Straße beschädigten Gäste ein Fallrohr des Jugendtreffs. Ein Zeuge konnte die beiden Randalierer dabei beobachten, wie diese mehrfach dagegen traten und verständigte die Polizei. Die beiden 17 und 18 Jahre alten Täter waren hierbei nicht unerheblich alkoholisiert. Beide erwartet nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.