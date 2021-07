Alzenau-Hörstein: Radfahrer nach Zusammenstoß mit Joggerin verletzt

Der 65-jährige Mann fuhr gegen 19 Uhr mit seinem Mountainbike auf dem Ortsverbindungsweg von Hörstein in Richtung Kahl. Zur gleichen Zeit joggte eine 22-jährige Frau am rechten Fahrbahnrand in die gleiche Richtung. Der Radfahrer erfasste die Joggerin aus nicht nachvollziehbaren Gründen auf der geraden Strecke von hinten, so dass beide stürzten. Der Mann erlitt trotz eines Fahrradhelms eine Kopfplatzwunde und hatte kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Er wurde nach Erstbehandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die junge Joggerin blieb unverletzt.

Gartenzaun angefahren

Alzenau-Albstadt. Bei einer Unfallflucht im Kronbergweg entstand am Samstag ein Schaden von 1.000 Euro. Um 16.30 Uhr hatte ein bisher unbekannter Pkw den Gartenzaun eines Anwesens angefahren und war anschließend geflüchtet. Laut einen Zeugen dürfte es sich bei dem flüchtigen Verursacher um einen dunkelblauen VW-Sharan mit einem Eintracht Frankfurt Aufkleber auf der Heckscheibe gehandelt haben.

Alzenau. In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendete ein Unbekannter eine abnehmbare Anhängerkupplung von einem Ford. Der Pkw war in einem Innenhof in der Wasserloser Straße abgestellt. Der Schaden beträgt 600 Euro.

Toyota mutwillig beschädigt

Alzenau. Am Samstag zwischen 17.00 und 17.30 Uhr wurde in der Hauckwaldstraße ein geparkter Toyota auf der Beifahrerseite zerkratzt. Der Schaden summiert sich auf 3.000 Euro.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.