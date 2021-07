Alzenau-Hörstein: Nach Zuzwinkern gegen Lichtmast gefahren

Nachdem die junge Frau ihren Partner abgesetzt hatte, fuhr die 19-Jährige los, schaute jedoch nochmals nach hinten um sich mit einem Winken zu verabschieden. Durch die Unachtsamkeit kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Lichtmast. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3.000 €.

Auffahrunfall

Mömbris-Daxberg. Ein 81-jähriger Daimler-Fahrer fuhr am Montagabend, im Birkenhain, aus Unachtsamkeit gegen das Fahrzeugheck eines geparkten Opels. Es wurde niemand verletzt, insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Spiegelberührung

Alzenau. Am Montagmorgen blieb ein 55-jähriger VW-Fahrer, in der Merkurstraße, am Spiegel eines geparkten Mercedes Sprinter hängen und beschädigte diesen. Es entstand ein Schaden von ca. 400 Euro.

Beim Wenden anderen Pkw beschädigt

Alzenau. Am Montagmorgen wendete ein Lkw-Fahrer, in der Siemensstraße und beschädigte hierbei einen Audi. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2.050 Euro.

Zwei Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen

Alzenau. In der Zeit von Sonntag, ca. 15 Uhr bis Montag, 11 Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter einen auf dem Burgparkplatz geparkten 3er BMW. Es entstand ein Schaden von ca. 2.000 €. Die Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Alzenau aufgenommen.

Mömbris. Ebenfalls zerkratzt wurde ein Pkw, Skoda Superb, zwischen 16:45 Uhr und 17:15 Uhr am Freitag, den 16. Juli. Das Auto stand auf dem Raiffeisen-Parkplatz in Mömbris. Auch hier ist der Täter bislang unbekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 €.

Zeugen die sachdienliche Hinweise in den oben genannten Fällen insbesondere zum Tathergang, zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Rauschgiftkriminalität

Alzenau. Beamte der PI Alzenau stellten im Energiepark am Montagabend bei einem Jugendlichen eine geringe Menge Betäubungsmittel sicher. Den Jugendlichen erwartet eine Strafanzeige.