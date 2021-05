Alzenau-Hörstein: Einbrecher stehlen im Nahkauf Ware im Wert von 15.000 Euro

In der Nacht von Freitag, 28.05.2021, 21.00 Uhr auf den 29.05.2021, 04.30 Uhr drangen unbekannte Täter in den Nahkauf-Verbrauchermarkt in der Gerichtsplatzstraße ein. Hierbei wurden Spirituosen und Zigaretten im Wert von ca. 15.000.- Euro entwendet. Der oder die Täter konnten unerkannt entkommen. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

Betrunken beim Abbiegen in Gartenzaun

Schöllkrippen-Schneppembach. Am 29.05.2021 gegen 00.45 Uhr wollte ein 36-jähriger Schöllkrippener von der Kirchstraße nach links in die Hauptstraße abbiegen. Beim Abbiegen kam der Schöllkrippener nach links von der Fahrbahn ab, fuhr in einen Gartenzaun und kam schlußendlich an einer Gartenmauer zum Stehen. Der Fahrer erlitt leichte Kratzer am Unterarm, die ambulant durch den Rettungsdienst versorgt wurden. Ein Alkotest bei dem Fahrer ergab einen Wert von 1,8 Promille. Dies dürfte auch die Ursache für den Zusammenstoß gewesen sein. Nach erfolgter Blutentnahme wurde der Führerschein sichergestellt und der Schöllkrippener entlassen. An dem Renault des Schöllkrippeners entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 35.000.- Euro. Der Schaden an Mauer und Gartenzaun kann noch nicht beziffert werden.

Mit Fahrrad gegen Straßenlaterne

Alzenau. Am 28.05.2021 gegen 13.30 Uhr fuhr ein 28-jähriger Freigerichter von einem Firmengelände in der Industriestraße. Hierbei vergewisserte er sich, daß keine Fahrzeuge auf der Industriestraße fahren und übersah dabei eine Straßenlaterne. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer an der rechten Hand und wurde zur weiteren Versorgung mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus Wasserlos verbracht. Weder an dem Faharrad noch an der Laterne entstand Sachschaden.

Zwei Jugendgruppen treffen aufeinander

Mömbris. Am 28.05.2021 gegen 19.40 Uhr trafen im Mömbris/Fronhofen auf einem Verbrauchermarktparkplatz zwei Gruppen Jugendlicher, mit jeweils drei Personen, aufeinander. Der verbale Streit eskalierte und einer der Jugendlichen warf einen Schotterstein auf einen anderen Jugendlichen, der glücklicherweise keine Verletzungen verursachte. Die Polizei Alzenau ermittelt wegen einer versuchten gefährlichen Körperverletzung. Zudem wird wegen Verstößen nach dem Infektionsschutzgesetz ermittelt.

+++ Hinweise an die Polizei Alzenau unter: Tel.: 06023/944-0 +++



Meldungen der Polizei Alzenau

Unfall beim Abbiegen

Aschaffenburg. Auf der Staatsstraße 3115 kam es am 28.05.2021 um 11:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Fahrzeugfuhrer mit seinem Nissan ubersah beim Abbiegevorgang an der Lichtzeichenanlage von Niedernberg in Richtung Großostheim einen bevorrechtigten 63-jährigen Kraftradfahrer. Die Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich und der Kradfahrer sturzte, wobei er sich eine Schulterverletzung zuzog. Noch während er in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert wurde, veranlasste er die Abschleppung seines Fahrzeugs in Eigenregie. Der Unfallverursacher konnte nach erfolgter Unfallaufnahme seine Fahrt mit dem noch fahrbereiten Pkw fortsetzen und kam mit dem Schrecken davon.

Rauschgift bei Personenkontrolle aufgefunden

Aschaffenburg. Bei einer Personenkontrolle in einem Park in der Aschaffenburger Innenstadt wurde am fruhen Abend des 28.05.2021 bei einem 22-jährigen Aschaffenburger eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Nach Sicherstellung des Rauschgifts und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der junge Mann seines Weges gehen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln.

Rucksack in der Innenstadt aufgefunden

Aschaffenburg. Nach Mitteilung uber drei sich verdächtig verhaltende Jugendliche wurde gegen 16:30 Uhr am Freitagnachmittag durch eine Polizeistreife in einem Hinterhof in der Ludwigstraße ein schwarzer Rucksack aufgefunden. In diesem befanden sich zwei Herrenjeans und eine Basecap. Der Eigentumer wird gebeten, mit einem entsprechenden Eigentumsnachweis bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg vorstellig zu werden.

Sachbeschädigung an Pkw

Aschaffenburg. Am Rosensee in der Aschaffenburger Innenstadt kam es bereits zwischen dem 25.05. um 20:00 Uhr und dem 26.05. um 05:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung. Ein unbekannter Täter verkratzte großflächig die linke Fahrzeugseite eines geparkten Opel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Diebstahl von Emblemen verschiedener Pkws

Aschaffenburg. Zwischen dem 24.05.2021, 14:00 Uhr und 26.05.2021, 14:00 Uhr wurden durch bislang unbekannte Täter von mehreren in der Steubenstraße geparkten Pkws unterschiedlicher Hersteller die Fahrzeugembleme entfernt. Sachdienliche Hinweise oder Feststellungen können der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 gemeldet werden.

Kotflugel beschädigt

Rothenbuch. Bei einem in der Blumenstraße geparkten Opel wurden im Tatzeitraum von 27.05.2021 um 16:00 Uhr bis 28.05.2021 um 09:30 Uhr die Heckstoßstange und der Kotflugel linksseitig beschädigt, die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1.500,-€.

+++ Hinweise an die Polizei Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-0 +++

Meldungen der Polizei Aschaffenburg