Alzenau-Hörstein: 7500 Euro Schaden durch Fehler beim Einscheren

Gegen 17.15 Uhr fuhr ein 48-jähriger Mercedes-Fahrer in Richtung Hohl und fuhr an einem geparkten Ford vorbei. Beim Wiedereinscheren blieb er an dem ordnungsgemäß geparkten Ford hängen. Der Schaden beläuft sich auf 5000 Euro am Mercedes und 2.500 Euro an dem Ford.

In der Leitplanke gelandet

Alzenau. Am Mittwochmorgen landete ein Ford-Fahrer bei Alzenau in der Leitplanke. Der 55-jährige Mann fuhr um kurz vor 7 Uhr von Alzenau in Richtung Kahl. Kurz vor der Abzweigung zum Steinbruch kam er aus Unachtsamkeit auf den rechten Seitenstreifen und streifte hierbei die Leitplanke. Dabei wurde der Ford auf der rechten Seite beschädigt (4000 Euro). Die Leitplanke blieb unbeschädigt.

Zwei Fehler beim Rangieren

Alzenau. Bei zwei Rangierunfällen in Alzenau entstand am Mittwochnachmittag ein Gesamtschaden von 3500 Euro. Um 11 Uhr beschädigte eine 24-jährige VW-Fahrerin in Hörstein in der Straße Am Neunen Berg einen geparkten Opel. Der Schaden am VW beträgt 500 Euro, am Opel 1.500 Euro.

Gegen 15.30 Uhr touchierte dann ein 59-jähriger Renault-Fahrer auf dem Burgparkplatz einen abgestellten Volvo. Fazit: 500 Euro Schaden am Renault und 1000 Euro an dem Ford.

Kreiselmäher geklaut

Alzenau-Hörstein. Zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag wurde im verlängerten Unteren Röderweg ein Kreiselmäherwerk gestohlen. Das Mäherwerk im Wert von 1000 Euro muss mit einer land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschine abtransportiert worden sein.

Ford angefahren und geflüchtet

Alzenau. Am Mittwoch zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr wurde in Alzenau ein Ford von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Ford war auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarkts in der Industriestraße abgestellt. Der Schaden am linken Kotflügel wird auf 500 Euro geschätzt.

Reifen an zwei Pkw plattgestochen

Karlstein-Dettingen. Zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagmorgen beschädigte ein Unbekannter in der Friedensstraße zwei geparkte Fahrzeuge. Er stach mit einem Messer an einem VW und einem BMW jeweils einen Reifen platt. Dabei entstand ein Schaden von 200 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu den begangenen Straftaten geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Tel-Nr. 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

koc/ Polizeiinspektion Alzenau