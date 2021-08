Alzenau: Hobby-Sondengeher findet Granate aus dem Zweiten Weltkrieg

Nach Rücksprache mit einer Fachfirma handelte es sich hierbei um eine amerikanische Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg. Diese wurde daraufhin von einem Sprengkommando erfolgreich entschärft. Die Örtlichkeit befand sich abseits der Wege, eine Gefahr für Unbeteiligte war nicht gegeben.





Schaltfehler mit Folgen

Alzenau-Michelbach. Am Samstag gegen 11 Uhr verwechselte ein 88- jähriger VW-Fahrer die Gänge und fuhr in der Laurentiusstraße rückwärts auf den Gehweg. Dabei touchierte er zwei geparkte Fahrzeuge und eine Sandsteinmauer. Der Gesamtschaden wurde auf rund 23.500 Euro geschätzt. Der Fahrer trug durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen davon.

An Ampelanlage zurückgefahren

Alzenau-Michelbach. Am Samstagmittag gegen 13.40 Uhr wollte ein 43-jähriger Fahrer eines VW Transporters an der sog. Michelbacher Kreuzung zurückstoßen. Dabei übersah er ein dahinter stehenden Ford und fuhr auf diesen auf. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Alzenau-Michelbach. Am Samstagabend gegen 23 Uhr befuhr die Fahrerin eines Audi die Staatsstraße in Richtung Alzenau, als die 22-jährige das Bremsmanöver eines Vorausfahrenden zu spät bemerkte und auffuhr. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro.