Alzenau: Fahrradfahrer stürzt schwer

Am 19.04.2020 gegen 15.50 Uhr stürzte ein 56-jähriger Mountainbiker schwer bei der Abfahrt vom Hahnenkamm. Der Seligenstädter hatte bei der Abfahrt mit seinem E-Bike eine Bodenwelle übersehen und stürzte. Trotz Helm erlitt er neben Abschürfungen im Gesicht ein Schädelhirntrauma und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Aschaffenburg geflogen. Am Fahrrad entstand nur geringer Sachschaden.

Hundehalter bekommen sich in die Haare

Wiesen, Lkrs. Aschaffenburg. Am 19.04.2020 gegen 23.25 Uhr führte ein 29-jähriger Wiesener seinen Schäferhund in Wiesen Gassi. Offenbar mißfiel einem 47-jährigen Wiesener, daß der Schäferhund ohne Leine ausgeführt wurde, da er selbst mit seinem erst 5 Monate alten Neufundländer Gassi ging. Nachdem sich beide gegenseitig beleidigten, flogen auch noch die Fäuste und der 47-jährige schlug den 29-jährigen mit der Faust in das Gesicht, wobei äußerlich keine Verletzungen festgestellt werden konnte. Lediglich die Brille des 29-jährigen wurde in Mitleidenschaft gezogen. Beide Parteien wurden angehalten, sich nach Möglichkeit aus dem Weg zu gehen.

Polizeiinspektion Alzenau