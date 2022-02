Alzenau: Fahrgast beklaut Busfahrer

Der 34-jährige Busfahrer hatte seine Jacke hinter dem Fahrersitz liegen, als am Bahnhof in Dettingen ein Fahrgast zustieg und sich in Nähe der abgelegten Jacke setzte. Als der junge Mann an der Haltestelle, Alzenau, Wasserlos, ausstieg, stellte der Busfahrer kurze Zeit später fest, dass seine abgelegte Jacke fehlte. Kurz darauf konnte Kontakt zum Fahrgast von Seiten des Busfahrers hergestellt werden, der von einer Verwechslung sprach und die Jacke zurückgab. Kurz darauf stellte dann der Busfahrer fest, dass aus seiner Jacke seine EC-Karte der Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau fehlte. Die Personalien des polizeibekannten 22-jährigen Täters konnten sehr schnell ermittelt werden, jedoch konnte er in der Nacht an seiner Wohnadresse nicht angetroffen werden. Dieser muss sich jetzt mit einer Diebstahlsanzeige auseinandersetzen. Die EC-Karte wurde natürlich sofort gesperrt.

Kleinunfall

Alzenau. Ein vorbildliches Verhalten legte eine 36-jährige Unfallverursacherin an den Tag, welche in der Dieselstraße an einem am rechten Straßenrand ordnungsgemäß geparkten VW, Golf, einen Schaden verursachte. Beim Vorbeifahren kam es im Bereich der Außenspiegel am Samstag, gegen 13.50 Uhr, zu einer Schädigung des geparkten Pkw. Da nach der entsprechenden Wartezeit der Halter des Golfes nicht zu seinem Pkw zurückkam, begab sich die Unfallverursacherin mit ihrem Opel, Corsa, zur Polizei Alzenau, um den Verkehrsunfall zu melden. Der Halter wurde von der Polizei verständigt und so konnte der geringe Sachschaden reguliert werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Sachbeschädigung an Haustüre

Blankenbach. In einer Online-Anzeige wurde eine Sachbeschädigung an einer Hauseingangstüre in der Straße „Im Boden" angezeigt. Im Tatzeitraum von Mittwoch, 26.01.2022, 13 Uhr bis Donnerstag, 27.01.2022, 10 Uhr, wurde die gläserne Hauseingangstüre einer Doppelhaushälfte beschädigt. Die mutwillige Beschädigung im Glasbereich muss mit einem unbekannten spitzen Gegenstand begangen worden sein. Ein Einbruchsversuch scheidet definitiv aus. Bereits im Oktober 2021 wurde die andere Hauseingangstüre der Doppelhaushälfte beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf fast 3.000,- Euro beziffert und Polizei ist auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

Illegale Müllablagerung

Kleinkahl. Eine sogenannte illegale Müllablagerung wurde von einem 78-jährigen Mitteiler bei der Polizei gemeldet, welcher die Elektrogeräte am Samstag, gegen 11 Uhr, auf einem Weg, links neben der Staatsstraße 2305, 200 Meter vor dem Wesemichshof, in Fahrrichtung Wiesen, feststellte. Von der Polizei konnten vor Ort acht große schrottreife Kühlschränke festgestellt werden, die dort offensichtlich entsorgt wurden. Auch hier ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen, um den oder die Täter zur Rechenschaft zu ziehen.

