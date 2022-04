Alzenau: Auto erfasst Radfahrer

Zeitgleich wollte eine 23-Jährige Mitsubishi-Fahrerin von ihrem Grundstück auf die Fahrbahn einfahren. Dabei übersah sie den Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde durch den Aufprall auf die Motorhaube des Mitsubishis geschleudert. Zum Glück trug der Radfahrer einen Schutzhelm und erlitt daher nur leichtere Verletzungen. Am Pkw entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Am Rennrad entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Vorfahrt missachtet

Blankenbach. Am Samstag gegen 17 Uhr wollte eine 25-Jährige BMW-Fahrerin von der Mühlstraße nach links auf die Hauptstraße abbiegen. Hierbei übersah sie einen 27-Jährigen Motorradfahrer, die die Hauptstraße in Richtung Mömbris befuhr. Beim Abbiegen touchierte die BMW-Fahrerin den Motorradfahrer leicht, welcher hierdurch stürzte. Bei dem Sturz erlitt der Motorradfahrer Schürfwunden, sowie Prellungen. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 €. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.