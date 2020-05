Alzenau: Auf der Autobahn Ausfahrt die Kontrolle über das Auto verloren

Am Mittwoch verlor gegen 8 Uhr ein 29-Jähriger auf der A45 aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in der Anschlussstelle Alzenau-Nord die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Opel Corsa kam zunächst nach links, anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab, um letztendlich schräg in der Böschung zum Stehen zu kommen. Der Fahrer blieb unverletzt, der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Drei Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden gleich drei Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis auf der A3 erwischt.

Zunächst wurde gegen 23:45 Uhr ein 21-Jähriger Fahrer eines Kia Picanto einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein Entzug der Fahrerlaubnis bestand.

Gegen 01:30 Uhr kontrollierten dann Beamte der Verkehrspolizei einen 44-Jährigen, der mit einem VW Golf die A3 befuhr. Hier stellte sich heraus, dass der ausgehändigte bosnische Führerschein des Mannes in Deutschland nicht mehr gültig war.

Ein 70-Jähriger Ford-Fahrer wurde dann gegen 02:20 Uhr zur Verkehrskontrolle angehalten. Der Rentner konnte hierbei keinen Führerschein vorweisen. Ermittlungen ergaben daraufhin, dass die Fahrerlaubnis des Mannes bereits entzogen wurde.

Die Weiterfahrt der drei Männer wurde im Anschluss an die Kontrollen untersagt, auf sie kommt jeweils eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach