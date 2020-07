Alzenau: Angetrunkener 15-Jähriger ohne Papiere mit Mofa unterwegs

Bei einer Kontrolle eines Mofa-Fahrers am Sonntag gegen 9:00 Uhr in der Straße „Königsberg“ konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert unter 0,5 Promille. Der 15 Jährige musste daraufhin seine Fahrt aufgrund des für Fahranfänger herrschenden Alkoholverbots abbrechen. Zudem war er nicht im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung. Er erklärte das Mofa von einem Bekannten ohne dessen Wissen ausgeliehen zu haben.

Auto macht sich selbstständig

Alzenau-Hörstein. Gegen 11:15 Uhr parkte eine Dame ihren Peugeot in der Kurmainzer Straße und sicherte diesen nicht ausreichend gegen ein Wegrollen. Das Fahrzeug machte sich selbstständig und rollte rückwärts gegen einen Suzuki. Dieser wurde wiederum an einen schwarzen VW Golf geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 3400 Euro.

Vom Fahrrad gestürzt

Karlstein. Da sie die Kontrolle über ihr Rad verlor, stürzte eine 14-jährige Schülerin gegen 22.30 Uhr in der Bahnunterführung der Auwanne. Sie verletzte sich hierbei leicht und wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt.

Auto zerkratzt

Kahl. In der Nacht von Samstag auf Sonntag zerkratzte ein bislang unbekannter Täter einen roten Peugeot. Dieser war im Burgweg abgestellt. Der Besitzer musste an den beiden Türen der rechten Fahrzeugseite großflächige Kratzer feststellen. Der Schaden beläuft sich auf circa 1500 Euro.

Auf Parkbank einen Joint gedreht

Karlstein. Als eine Streifenbesatzung die Luitpoldstraße entlang fuhr, stellte sie auf einer Parkbank einen 22 jährigen Mann fest, der sich gerade einen Joint drehte. Beim Erblicken der Polizei, ließ er das Marihuana fallen und verteilte es mit den Füßen auf dem Boden. Circa 5 Gramm Rauschgift wurden sichergestellt. Den Mann erwartet eine Strafanzeige.