Alzenau: 43-Jähriger wollte Kartons im Straßengraben entsorgen

Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 43-jährige Fahrer unmittelbar zuvor leere Kartons im Graben entsorgt hatte. Die illegale Müllentsorgung zieht eine Ordungswidrigkeitenanzeige nach sich. Die leeren Kartons musste er wieder aufladen.

Versuchter Fahrraddiebstahl

Karlstein am Main - Am Samstagabend gegen 19.40 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge in Großwelzheim einen jungen Mann, der „Am Leinritt" torkelnd ein weißes Fahrrad schob. Dieses legte er an einem Wohnanwesen ab und wollte sich ein dort abgestelltes Damenrad nehmen, welches angekettet war. Als der Zeuge die Person auf sein Verhalten ansprach, rannte dieser in Richtung Ortsmitte davon und ließ das abgelegte Fahrrad zurück. Der Zeuge konnte eine gute Personenbeschreibung abgeben.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Betäubungsmitteldelikte

Karlstein. Gegen 21:30 Uhr stellte die Polizeistreife in Großwelzheim, in der Unterführung der Kreisstraße hinter dem Friedhof, zwei Jugendliche fest. Bei Sichtung des uniformierten Streifenwagens flüchtete einer der Jugendlichen in Richtung Waldschule. Der zweite Jugendliche im Alter von 16 Jahren konnte festgehalten und kontrolliert werden. Bei ihm wurde ein noch qualmender Joint aufgefunden, welcher sichergestellt wurde. Der Jugendliche ist der Polizei bestens bekannt und ihn erwartete nun eine weitere Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.