Alte Möbel in Burgsinn einfach verbrannt

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein 24-jähriger Mann verschiedene Möbelstücke gestapelt und diese in Brand gesteckt hatte. Er wollte die Holztische bzw. Schränke auf diese Art und Weise entsorgen.

Der 24-Jährige löschte nach Aufforderung durch die Polizei das Feuer.

Gegen ihn wird Anzeige nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz erstattet.

Am Montagmorgen hatte ein bislang unbekannter Autofahrer offensichtlich einen Wildunfall mit einem Biber auf der B 27 bei Karsbach, auf Höhe der Kläranlage in Fahrtrichtung Richtung Hammelburg. Der tote Biber lag mittig auf der Fahrspur und wurde durch den unbekannten Autofahrer ohne Unfallmeldung und Absicherung zurückgelassen. Vom verunfallten Auto wurden u. a. eine Kunststoffabdeckung und ein Radkasten an der Unfallstelle aufgefunden.

Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

In der Nacht zum Montag wurde in Höllrich ein Autofahrer zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Der 31-jährige Fahrer konnte nur seine kosovarische Fahrerlaubnis vorweisen. Da er jedoch schon längere Zeit in Deutschland wohnhaft ist, hat er es bislang versäumt, eine deutsche Fahrerlaubnis zu beantragen Die Weiterfahrt wurde ihm daher untersagt. Außerdem erwartet ihn eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Kradfahrer in Gemünden übersehen

Am Sonntag gegen 11.20 Uhr fuhr der 73-jährige Fahrer eines Citroen von Hofstetten kommend in Fahrtrichtung Lohr. Als er nach links in einen Parkplatz einbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden Kradfahrer. Der Autofahrer konnte noch in den Parkplatz einfahren, ohne dass es zum direkten Zusammenstoß kam. Der 63-jährige Kradfahrer wich dem Auto nach links aus und stürzte hierbei. Er zog sich mittelschwere Verletzungen am Bein sowie an der Hand zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Seine Yamaha war nicht mehr fahrbereit. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Auffahrunfall in Gemünden

Am Samstagmorgen befuhr der 43-jährige Fahrer eines Nissan die B 26. Etwa auf Höhe von Langenprozelten bemerkte er ein Tier am Straßenrand und bremste deshalb sein Fahrzeug stark ab. Ein nachfolgender 22-jähriger Audi-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr aufgrund des geringen Sicherheitsabstandes auf den Nissan auf. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Unfallflucht in Gemünden

Am Freitagabend befand sich eine 36-jährige BMW-Fahrerin beim Tanken an einer Tankstelle in der Wernfelder Straße. Während des Tankvorgangs fiel der Autofahrerin ein blaues Fahrzeug auf, welches links neben ihrem Auto hielt und nach kurzer Zeit wieder wegfuhr, ohne zu Tanken. Als die BMW-Fahrerin später Zuhause ankam, fielen ihr blaue Lackkratzer an der Fahrertüre auf, die zuvor noch nicht vorhanden waren. Der 23-jährige Fahrer des blauen VW konnte zwischenzeitlich ermittelt werden. Gegen den Fahrer wird Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht erstattet.

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Am Samstagmorgen um 09.00 Uhr kam es in der Mühltorstraße zu einer Spiegelberührung im Begegnungsverkehr. Während der 54-jährige Fahrer eines BMW an der Unfallstelle wartete, fuhr die unfallbeteiligte Fahrerin eines Mitsubishi ohne anzuhalten weiter. Ein Zeuge, der das Geschehen beobachtet hatte, notierte sich jedoch das Kennzeichen, so dass die 60-jährige Fahrerin des Mitsubishi schnell ermittelt werden konnte. Gegen die Frau wird Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht erstattet.

Unfallflucht in Gräfendorf

Am vergangenen Donnerstag wurde ein in der Straße „Riedberg“ befindlicher Alu-Lichtmast durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer umgefahren. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt.

Geparktes Auto in Gössenheim angefahren

Am Donnerstagabend parkte ein 58-jähriger Autofahrer seinen Mercedes vor der Apotheke ordnungsgemäß am Straßenrand. Eine 34-jährige Autofahrerin wollte ausparken und touchierte hierbei mit ihrem Ford den geparkten Mercedes. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Radfahrer in Gemünden übersehen

Am Donnerstag gegen 16.40 Uhr fuhr eine 71-jährige Autofahrerin aus der Grundstücksausfahrt des Sozialkaufhauses „Intakt“ aus und wollte nach rechts in die Bahnhofstraße einfahren. Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten von links kommenden 13-jährigen Fahrradfahrer, welcher den Fuß- und Radweg benutzte. Dieser stieß leicht gegen das linke Vorderrad der Autofahrerin und kam zu Sturz. Die 71-jährige kümmerte sich um den Jugendlichen und händigte ihm ihre Personalien aus. Zunächst fuhr der Junge weiter in die Innenstadt und verständigte dann doch aufgrund von Fußschmerzen seinen Vater und den Rettungsdienst. Er wurde mit einer Fußprellung ins Krankenhaus eingeliefert. Weder am Pkw noch am Fahrrad entstand ein Sachschaden.

Geparktes Auto in Gemünden beschädigt

Am vergangenen Donnerstag parkte eine 46-jährige Autofahrerin ihren grauen Jeep auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Würzburger Straße. Zuhause angekommen bemerkte sie dann einen Streifschaden an der Fahrertüre und dem linken Außenspiegel. Der Sachschaden wird auf ca. 2500 Euro beziffert.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Jugendlicher wollte einen Joint verstecken

Am Donnerstag wurde im Rahmen einer Personenkontrolle ein Jugendlicher angetroffen, welcher ein Röhrchen neben einem parkenden Pkw verstecken wollte. In dem Röhrchen befand sich ein Marihuana-Joint, welcher sichergestellt wurde. Der 16-Jährige wurde nach Feststellung seiner Personalien seiner Mutter übergeben. Er wird wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

Defekter Bus verursachte große Ölspur

Am vergangenen Donnerstag befuhr der 47-jährige Fahrer eines Linienbusses die Staatsstraße 2303 von Gemünden kommend über Wernfeld nach Adelsberg. Ab der zweiten Einfahrt nach Adelsberg zog er eine Ölspur hinter sich her. Die Ölspur ging über die Adolphsbühlstraße und die B 26 nach Gemünden zurück. Die Straßenmeisterei Lohr sowie der Bauhof Gemünden wurden zwecks Reinigung der Straße verständigt.

vd/Polizei Gemünden