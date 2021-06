Der Kampfmittelräumdienst entschärfte die Granaten, die in der Nähe der Riedmühle gefunden worden waren. Die kontrollierte Sprengung war im Umfeld hör- und spürbar, verlief aber ohne Vorkommnisse.

Vorfahrt missachtet

Karlstadt. Am Donnerstag gegen 7.35 Uhr bog ein 48-jähriger Autofahrer in Karlstadt von der Grobenstraße nach links in die Bodelschwinghstraße ein. Dabei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtberechtigten Pkw. Der 21-jährige Fahrer dieses Pkw fuhr frontal in die linke Seite des anderen Pkw und erlitt leichte Verletzungen. Es entstand weiterhin ein Gesamtschaden in Höhe von rund 7500 Euro.