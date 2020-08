Als Gast angekündigt - und dann in der Pension in Eußenheim drauflos geklaut

Der unbekannte Täter hatte sich am Vortag telefonisch als Gast angekündigt und darum gebeten, dass sein Zimmerschlüssel hinterlegt wird, da er erst in der Nacht anreisen werde.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen.



Sachbeschädigung an Opel



Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. In der Nacht auf Samstag wurde an einem Opel, welcher in Karlstadt auf einem Parkplatz an der unteren Stadtmauer geparkt war, die Windschutzscheibe beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro.

