Als falsche Polizeibeamte auf Corona-Streife

Demnach hätten die drei Männer am Abend in der Innenstadt Personen angesprochen und sich als Polizisten ausgegeben. Zeugen hätten jedoch bemerkt, dass es sich nicht um richtige Polizeibeamte handelt und um 20 Uhr den Notruf gewählt. Streifen der Aschaffenburger Polizei stoppten die späteren Beschuldigten aus dem Main-Kinzig-Kreis in Hösbach-Bahnhof wenig später im Rahmen der Fahndung in ihrem Auto und nahmen sie vorläufig fest.

Die drei bereits polizeibekannten Männer im Alter von 16, 19 und 32 Jahren trugen demnach nicht nur uniformähnliche Kleidung und »Einsatzgürtel«, sondern auch Schutzwesten mit der Aufschrift »Polizei« sowie polizeiähnliche Einsatzgürtel. Des Weiteren fanden die Beamten Handfesseln und zwei Schreckschusspistolen, die sichergestellt wurden. Der 19-Jährige führte außerdem ein Funkgerät mit sich, dass er wohl im Rahmen seiner Mitgliedschaft bei einer Freiwilligen Feuerwehr bewusst unterschlagen hatte.

Allen Personen drohen jetzt unter anderem wegen Amtsanmaßung und Unterschlagung Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren. Nach den üblichen Maßnahmen auf der Dienststelle kamen sie wieder auf freien Fuß.

Hinweise an die Polizei:?Tel. 0 60 21/8 57 22 30

